Passione di Sordevolo: audizioni per oltre 520 candidati e una collaborazione con Quarona FOTO e VIDEO

Questa settimana procede in maniera molto proficua per l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. Dopo l’appuntamento di domenica 19 luglio con l’aperitivo presso il Museo della Passione e la chiusura delle iscrizioni ai casting della “Passione di Sordevolo”, giovedì 23 luglio è la data fissata per l’inizio dei provini ufficiali. La prima sessione di audizioni, che nelle prossime settimane saranno presidiate dai componenti della Commissione Regia dello spettacolo, si concluderà domenica 9 agosto. La seconda sarà invece da lunedì 7 a domenica 13 settembre. Tra i membri della giuria Gian Marco Pidello, Anna Pidello, Elisabetta Chiappo e Stefano Rubin Pedrazzo.

L’andamento di questa prima fase di ricerca degli attori ha avuto un risvolto decisamente positivo, che ha stupito gli organizzatori a causa dell’alta affluenza registrata. Infatti, sono stati oltre 520 i candidati che hanno presentato domanda per i ruoli principali, le comparse e gli addetti ai servizi: “Siamo molto soddisfatti di com’è andata la fase di candidatura. Le iscrizioni sono una parte cruciale per la ricerca dei ruoli: così tanti iscritti e così tanto interesse costituiscono una buona premessa. Da oggi tutto inizia a prendere una forma sempre più concreta, avviandosi verso la vera e propria costruzione della messinscena”, ha spiegato Stefano Rubin Pedrazzo, Presidente dell’Associazione sordevolese.

Tra le iniziative portate avanti dall’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, anche la collaborazione con l’Associazione Culturale Amici del Venerdì Santo Quarona. La “Passione di Sordevolo” ha infatti prestato i propri costumi per le riprese del nuovo film di Angelo Cannella, “Giovanni 19,26”, che proprio in queste settimane si stanno svolgendo in Valsesia. In quest’occasione le due Associazioni si sono incontrate durante l’Alpàa di Varallo, raccontando la loro storia di amicizia e cooperazione, che con il tempo si sta consolidando e concretizzando sempre di più.

Oltre ai casting e alla collaborazione con il nuovo film, la settimana a Sordevolo prevede un altro immancabile appuntamento con la “Passione di Sordevolo”: il secondo aperitivo al Museo della Passione, avente sede presso la Chiesa di Santa Marta. L’evento, a ingresso libero, avrà inizio alle 11.30 di domenica 26 luglio e prevede un momento di convivialità, condivisione e degustazione di prodotti tipici locali. Si tratta pertanto di un’iniziativa in linea con la parola chiave della prossima edizione: Territorio. L’occasione sarà un modo di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso un’esperienza autentica che unisce spiritualità, tradizione, cultura e gusto.

Per maggiori informazioni sulla “Passione di Sordevolo” e le iniziative dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo consultare la pagina Facebook e Instagram dello spettacolo o visitare il sito www.passionedisordevolo.com .