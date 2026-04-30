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COSTUME E SOCIETÀ | 30 aprile 2026, 17:00

La Francy torna con un nuovo singolo musicale: “Racconto i sentimenti nei tempi del cellulare”

Il nuovo brano si chiama Amor con wifi.

La Francy torna con un nuovo singolo musicale: “Racconto i sentimenti nei tempi del cellulare” (foto di Giorgio Barchietto)

La Francy torna con un nuovo singolo musicale: “Racconto i sentimenti nei tempi del cellulare” (foto di Giorgio Barchietto)

Nuova canzone per Francesca Gnerro, in arte La Francy. Si chiama Amor con wifi il recente singolo realizzato dalla cantautrice di Cossato, la cui uscita è prevista a partire da domani, venerdì 1° maggio. 

È un brano spagnolo di stretta attualità. “Parla, infatti, di un amore che si sviluppa in modo virtuale e attraverso gli strumenti digitali di oggi, come il cellulare – sottolinea l’artista biellese – Vuole essere anche una riflessione su come questi dispositivi siano entrati nella vita quotidiana di ognuno favorendo, in molti casi, la nascita di nuovi rapporti di amicizia e sentimento”. 

Per lei, si tratta del secondo lavoro artistico nel 2026 dopo Emozioni su tela. Inoltre altre canzoni erano state diffuse nel 2025 come Perfume de aguamarinaSpecchioFlames Mundo de vidrio.

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g. c.

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