La Francy torna con un nuovo singolo musicale: “Racconto i sentimenti nei tempi del cellulare”

Nuova canzone per Francesca Gnerro, in arte La Francy. Si chiama Amor con wifi il recente singolo realizzato dalla cantautrice di Cossato, la cui uscita è prevista a partire da domani, venerdì 1° maggio.

È un brano spagnolo di stretta attualità. “Parla, infatti, di un amore che si sviluppa in modo virtuale e attraverso gli strumenti digitali di oggi, come il cellulare – sottolinea l’artista biellese – Vuole essere anche una riflessione su come questi dispositivi siano entrati nella vita quotidiana di ognuno favorendo, in molti casi, la nascita di nuovi rapporti di amicizia e sentimento”.

Per lei, si tratta del secondo lavoro artistico nel 2026 dopo Emozioni su tela. Inoltre altre canzoni erano state diffuse nel 2025 come Perfume de aguamarina, Specchio, Flames e Mundo de vidrio.