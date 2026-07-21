Una lite degenera in Valle Cervo: schiaffi e spray al peperoncino, arrivano i Carabinieri

Ancora liti nel Biellese. Nella giornata di ieri, 20 luglio, i Carabinieri sono intervenuti in Valle Cervo per una discussione piuttosto accesa, ben presto degenerata.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che siano volati alcuni schiaffi e sia stato utilizzato anche dello spray al peperoncino. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno provveduto a calmare gli animi e informare le parti coinvolte delle rispettive facoltà di legge.

In serata, altro alterco con l’arrivo delle forze dell’ordine nella città di Biella ma anche in questo caso la situazione è tornata alla normalità.