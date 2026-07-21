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CRONACA | 21 luglio 2026, 11:40

Una lite degenera in Valle Cervo: schiaffi e spray al peperoncino, arrivano i Carabinieri

Altra discussione nella città di Biella.

Una lite degenera in Valle Cervo: schiaffi e spray al peperoncino, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Una lite degenera in Valle Cervo: schiaffi e spray al peperoncino, arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Ancora liti nel Biellese. Nella giornata di ieri, 20 luglio, i Carabinieri sono intervenuti in Valle Cervo per una discussione piuttosto accesa, ben presto degenerata. 

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che siano volati alcuni schiaffi e sia stato utilizzato anche dello spray al peperoncino. Una volta giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno provveduto a calmare gli animi e informare le parti coinvolte delle rispettive facoltà di legge. 

In serata, altro alterco con l’arrivo delle forze dell’ordine nella città di Biella ma anche in questo caso la situazione è tornata alla normalità.

g. c.

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