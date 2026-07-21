AISM Biella, un nuovo pulmino per continuare a non lasciare indietro nessuno

C'è un nuovo automezzo che si è messo in viaggio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate del Biellese. Un viaggio che, ogni giorno, significa poter raggiungere una visita medica, una seduta di riabilitazione o attività di benessere, un incontro con la psicologa o semplicemente la sede dell'associazione per ritrovare relazioni, ascolto e condivisione.

Grazie al contributo di 12mila euro concesso da Fondazione CRB e Banca Simetica nell'ambito del bando "Spazio alla Comunità 2025", AISM Biella ha potuto acquistare un nuovo pulmino attrezzato attraverso il progetto "Non sei solo, viaggia con AISM!". Un sostegno prezioso che permette di continuare a garantire un servizio fondamentale alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate del territorio.

Per chi convive con una disabilità importante, spostarsi non è scontato. Eppure proprio la possibilità di uscire di casa può fare la differenza tra l'isolamento e la partecipazione alla vita quotidiana. Il nuovo mezzo ha sostituito un automezzo ormai obsoleto, in servizio da quasi vent'anni, e consente ad AISM Biella di proseguire e rafforzare uno dei servizi più importanti erogati dalla Sezione: il supporto alla mobilità delle persone con sclerosi multipla che, a causa della malattia e di una disabilità grave, non sono più in grado di spostarsi autonomamente.

Sono 4 i mezzi della Sezione, comprendendo anche il mezzo utilizzato per la Valsesia tramite il Gruppo Operativo Valsesia, che ogni anno percorrono un totale di oltre 30.000 chilometri per accompagnare le persone ai presidi sanitari, alle visite mediche, agli esami specialistici e ai percorsi di riabilitazione, ma anche per permettere loro di partecipare alle attività di benessere, agli incontri di gruppo di allenalamente con la psicologa, ai momenti di socializzazione e alla vita associativa. Un servizio che rappresenta molto più di un semplice trasporto: significa autonomia, inclusione e qualità della vita per tante persone e per le loro famiglie.

Nel Biellese convivono con la sclerosi multipla, la neuromielite ottica (NMOSD) e la malattia associata agli anticorpi anti-MOG (MOGAD) circa 400 persone, molte delle quali si rivolgono ad AISM per trovare servizi, sostegno e risposte concrete ai bisogni quotidiani.

Il progetto è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Angeli in Moto Sezione Biella-Vercelli, partner dell'iniziativa e da anni al fianco di AISM Biella, in particolare nel servizio di ritiro dei farmaci. Un aiuto silenzioso ma prezioso che contribuisce ogni giorno a migliorare la qualità della vita delle persone.

Il nuovo pulmino, già personalizzato con i loghi di Fondazione CRB e Banca Simetica, testimonia concretamente il valore della collaborazione tra istituzioni, enti del Terzo Settore e realtà del territorio, un'alleanza che rende possibile offrire servizi essenziali alle persone più fragili.

«Questo pulmino non è soltanto un nuovo mezzo di trasporto: è uno strumento che permette alle persone di continuare a vivere la propria quotidianità con maggiore autonomia», sottolinea Paolo Trenta, Presidente della Sezione Provinciale AISM di Biella. «Per molti dei nostri soci poter raggiungere una terapia, una visita o semplicemente partecipare a un'attività dell'associazione significa non sentirsi soli. Per questo desideriamo ringraziare di cuore Fondazione CRB, Banca Simetica e l'Associazione Angeli in Moto per la fiducia accordata e per aver contribuito alla realizzazione di un progetto che rappresenta un investimento concreto nella mobilità, nell'inclusione e nel benessere delle persone con sclerosi multipla del territorio biellese con il loro sostegno hanno scelto di investire nelle persone e nella loro qualità di vita.»

Per AISM Biella questo progetto rappresenta molto più dell'acquisto di un nuovo mezzo: significa continuare a garantire un servizio essenziale, mettendo al centro le persone e dimostrando come la collaborazione tra realtà del territorio possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi convive con la sclerosi multipla e le patologie correlate.