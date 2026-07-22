Cybertruffe sempre più sofisticate tra finti avvisi di pagamento e sms ingannevoli, la Polizia Postale mette in guardia i cittadini

Da circa un mese sono state segnalate nuove modalità di truffe e raggiri perpetrate ai danni degli utenti.

In particolare, come riportato dalla Polizia Postale sui propri canali ufficiali, sono state rilevate nuove campagne di phishing che sfruttano in modo fraudolento il nome di alcuni servizi di notifica digitale per l'invio di comunicazioni a valore legale. “I messaggi si presentano come avvisi di pagamento relativi a sanzioni stradali non saldate – si legge nella nota - Le comunicazioni utilizzano un linguaggio formale, includono dettagli apparentemente credibili, targhe, numeri di pratica, con lo scopo di indurre il destinatario a effettuare pagamenti su siti web fraudolenti che imitano piattaforme di pagamento sicure”.

Ma come proteggersi in simili casi? Innanzitutto verificare sempre la URL del sito prima di inserire i dati della carta di credito, oltre a diffidare di richieste di pagamento caratterizzate da toni urgenti o minacciosi. Non cliccare su link sospetti comunicati tramite e-mail e messaggi e, in caso di dubbio, verificare la comunicazione attraverso i canali ufficiali.

Tra le campagne di phishing si riporta anche quella che utilizza il nome e l’immagine istituzionale del Commissariato di P.S. Online per diffondere comunicazioni riguardanti una presunta truffa legata al SIM swapping. “I messaggi invitano l’utente ad accedere al sito tramite il link indicato per procedere alla sostituzione della SIM – spiegano dalla Polizia Postale – Attenzione, però, non è la pagina ufficiale del Commissariato di P.S. Online ma si tratta di un sito fraudolento che utilizza impropriamente loghi e contenuti istituzionali con l’obiettivo di ingannare la vittima e indurla a effettuare un pagamento. Tali comunicazioni non sono ufficiali e hanno l’obiettivo di sottrarre denaro e informazioni sensibili. Si avvisa di non cliccare sul link presente nei messaggi, non fornire dati personali o bancari e verificare sempre l'URL del sito web”.

Sempre nelle scorse settimane, il personale della Polizia Postale ha dato notizia che molte persone hanno ricevuto un SMS “apparentemente inviato da Trenitalia, che invita i passeggeri a richiedere l’indennità di viaggio per un presunto ritardo del treno utilizzato – recita la nota - La pagina web fraudolenta chiede inizialmente di digitare un’utenza telefonica per conoscere l’importo del rimborso, successivamente l'inserimento dei dati completi della carta di credito e infine il pagamento di una quota di verifica per procedere con la richiesta di indennizzo. Pertanto è opportuno verificare se si ha diritto a un’indennità di viaggio e le modalità per richiederla esclusivamente sui canali ufficiali di Trenitalia e non comunicare mai dati bancari in risposta a messaggi ricevuti via SMS o e-mail”.

Infine, se si sta cercando casa o si vuole affittare un immobile tramite i portali di compravendita online, verificare sempre con cura le comunicazioni che ricevi dalla piattaforma. “È stato segnalato l’invio di numerose e-mail fraudolente, con il QR code malevolo allegato al messaggio che reindirizza l’utente su un falso sito che invita a fornire inconsapevolmente i propri dati personali e bancari ai cybercriminali – sottolinea la Polizia Postale - Il consiglio è sempre lo stesso: verificare che l’indirizzo web e il dominio del sito sia corretto, diffidando di URL abbreviati. In caso di dubbio scrivi al Commissariato di PS online”.