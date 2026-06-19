Recycling Hub del Tessile: il nuovo progetto di economia circolare. L'ottavo episodio del podcast Effetto Impresa di UIB VIDEO

Effetto Impresa. Voci di Biella è il nuovo podcast di Unione Industriale Biellese che racconta, attraverso la voce degli imprenditori, chi fa impresa a Biella. Le aziende biellesi sono protagoniste attive del cambiamento: creano opportunità, promuovono innovazione e hanno un profondo legame con la comunità. Puntata dopo puntata, il podcast presenta un racconto autentico del valore che l’impresa genera per la società, firmato Unione Industriale Biellese

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L'ottavo episodio con Elena Maggioni sull'economia circolare

In questo nuovo appuntamento di Effetto Impresa, Ingrid Battistini incontra Elena Maggioni, Vice presidente dell’Unione Industriale Biellese con delega alla Transizione Ambientale e agli Obiettivi ESG e Head of Business Development and Transformation di A2A Ambiente, per raccontare il progetto “Recycling Hub del Tessile” che sta nascendo nel biellese.

Un’iniziativa pensata per trasformare gli scarti, l’invenduto e i rifiuti tessili in nuove risorse per l’industria.

Dalla selezione automatizzata all’intelligenza artificiale, dal riciclo meccanico alle prospettive del riciclo chimico, la puntata racconta come l’innovazione industriale e la sostenibilità possano contribuire a sviluppare il futuro del sistema industriale con un forte impatto sul territorio biellese.

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