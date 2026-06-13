Concertozzo e ambulanti, quando la festa fa spazio al lavoro

Prima ancora della scaletta, a Biella si discute della mappa degli stalli. Il Concertozzo si farà: venerdì 26 e sabato 27 giugno la città ospiterà l’evento ideato da Elio e Le Storie Tese con il Trio Medusa, tra musica, ospiti, associazioni e attenzione ai temi della disabilità e dell’inclusione.

Il cuore della manifestazione sarà Piazza Falcone, pronta ad accogliere circa 11mila persone. È proprio qui che si è acceso il confronto con gli ambulanti, chiamati a lasciare i tradizionali spazi di lavoro nei giorni del mercato, per fare posto all’organizzazione dell’evento. Il Comune ha confermato la propria linea, mettendo a disposizione postazioni alternative per consentire lo svolgimento delle attività commerciali in concomitanza con la manifestazione.

La posizione iniziale degli operatori era netta: non aderire alle soluzioni proposte dall’amministrazione e mantenere compatto il fronte della protesta. Con l’avvicinarsi dell’appuntamento, però, la situazione si è fatta più articolata. C’è chi resta fermo sul no, chi valuta nuove iniziative e chi, pur contrariato, preferisce non rinunciare a una giornata di lavoro in una stagione già difficile.

Per accogliere migliaia di persone serve spazio, ma quello spazio non era vuoto. E se sul palco il tema sarà l’inclusione, fuori dal palco il tema spinoso resta quello della convivenza.