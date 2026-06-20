Gazzetto e Canale tagliano il traguardo a l’“8 di Tavigliano” FOTO

Serata di grande partecipazione ieri venerdì 19 giugno a Tavigliano in occasione dell’“8 di Tavigliano”, manifestazione podistica inserita in "Rioni in festa" che ha richiamato circa 80 iscritti tra appassionati e sportivi provenienti dal territorio e dai comuni limitrofi.

A conquistare il podio maschile è stato Gabriele Gazzetto, seguito da Marco Deusebio e da Edoardo Mantello, atleta di Tavigliano e figlio dell’ex sindaco del paese. In campo femminile, vittoria per Francesca Canale, davanti a Benedetta Comoglio.

Tra i partecipanti alla corsa anche il sindaco uscente Gino Mantello e il nuovo sindaco Marco Lamantia, che hanno preso parte alla manifestazione sportiva condividendo lo spirito di aggregazione dell’evento.

Al termine della gara la festa è proseguita con una cena conviviale e la musica di Dj Ciuky, che ha animato la serata richiamando non soltanto i partecipanti alla corsa ma anche numerosi altri ospiti. Un momento di aggregazione particolarmente apprezzato che ha contribuito a rendere l’evento un successo sotto ogni aspetto.

Soddisfazione è stata espressa dalla Pro Loco di Tavigliano, organizzatrice dell'evento, che ha sottolineato la grande presenza di persone del paese e di visitatori arrivati da fuori, con una significativa partecipazione di giovani. Fondamentale il contributo dei volontari, una cinquantina in totale, impegnati tra cucina, servizio bar e organizzazione generale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli Alpini di Tavigliano e all’AIB di Tavigliano, che hanno garantito l’assistenza e la sicurezza lungo il percorso della corsa. La Pro Loco ha inoltre voluto esprimere gratitudine al Comune di Tavigliano per il supporto organizzativo e per l’aiuto nella gestione degli aspetti burocratici legati alla manifestazione.

I festeggiamenti con "Rioni in festa" proseguono anche questa sera. Alle 19 aprirà la cucina, mentre la serata sarà dedicata ai giovani con la musica di Alby, Jason e Liuni e una proposta all’insegna del divertimento e della musica da discoteca. Il programma si concluderà domani con un nuovo appuntamento musicale affidato ancora a Dj Ciuky.