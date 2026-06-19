Biella, gli ambulanti di Piazza Falcone danno vita al coordinamento per la tutela dei mercati biellesi

In premessa, la categoria tutta, ci tiene a formulare sinceri auguri di pronta guarigione al Sindaco Marzio Olivero per un pieno recupero delle sue funzioni dopo il recente problema di salute che lo ha colpito.

Detto ciò, gli operatori ambulanti del mercato di Piazza Falcone esprimono profonda preoccupazione e netto dissenso in merito alla gestione dell'evento "Il Concertozzo" in programma il prossimo sabato 27 giugno in luogo del consueto mercato e che interesserà anche quello di giovedì 25 giugno.

La manifestazione, così come pianificata, comporterà la totale interruzione del servizio mercatale, privando i lavoratori del proprio diritto al lavoro e i cittadini di un servizio essenziale nelle giornate di giovedì e sabato.

Di fronte a questa situazione, la categoria ha tracciato una linea chiara a tutela dei propri interessi economici e professionali.

Qualsiasi decisione ufficiale che verrà presa da qui a breve dalle autorità competenti comporterà inevitabilmente delle conseguenze, che rischiano di essere importanti e impattanti per il territorio.

La rappresentanza sindacale e di categoria degli ambulanti intende scusarsi anticipatamente con la cittadinanza e con la clientela per i disagi che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni.

Tuttavia, si ritiene doveroso sottolineare che l'approccio istituzionale finora dimostrato nei confronti dei lavoratori è stato poco rispettoso della loro dignità e delle loro necessità primarie nonché delle norme che regolamentano il commercio ambulante.

A fronte di questa mancanza di considerazione che comunque è stata tardiva, la risposta di lavoratori dignitosi, che vivono quotidianamente del proprio guadagno su piazza, non potrà che essere forte, assoluta e qualificata.

A tal proposito, dopo che lo scorso fine marzo, con netta maggioranza, erano già state rigettate location di ripiego alternative, nell’ultima assemblea generale del 15 giugno, gli operatori ambulanti hanno deciso di consolidare la loro posizione attraverso la nascita di un coordinamento per la tutela dei mercati biellesi, dotandolo di personalità giuridica e che sarà funzionale a garantire la fattibilità delle azioni necessarie.

Gli ambulanti restano in attesa di un riscontro immediato e di soluzioni concrete che possano tutelare il futuro occupazionale degli operatori coinvolti.

Mancanza di programmazione, improvvisazione, mancato coinvolgimento preventivo delle categorie, sono un segnale preoccupante in vista di un evento così importante per la città e per il territorio.