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Motori | 18 maggio 2026, 10:39

Campionato Cross Country, Ladies Dakar sul podio in Sardegna

Campionato Cross Country, Ladies Dakar sul podio in Sardegna

Campionato Cross Country, Ladies Dakar sul podio in Sardegna

Trasferta positiva in Sardegna per Serena Rodella e Monica Buonamano, protagoniste al Sardegna Rally Raid 2026, gara valida per il Campionato Italiano Cross Country ACI Sport.

L’equipaggio del progetto Ladies Dakar ha portato a termine una prova particolarmente impegnativa sugli sterrati sardi, chiudendo al terzo posto nella categoria T2 e al 17° piazzamento assoluto su circa 50 partenti.

Per Rodella e Buonamano si trattava dell’esordio agonistico in Sardegna, dopo l’esperienza alla Dakar Classic e la recente partecipazione all’Artugna Race. Una gara tecnica e selettiva, affrontata anche grazie all'esperienza maturata nei rally raid internazionali, in particolare nelle prove di navigazione.

Importante anche il lavoro di RPM Garage, che ha messo a disposizione un Suzuki Grand Vitara preparato appositamente per questo tipo di competizioni.

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C.S. Ladies Dakar, G. Ch.

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