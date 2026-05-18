Campionato Cross Country, Ladies Dakar sul podio in Sardegna

Trasferta positiva in Sardegna per Serena Rodella e Monica Buonamano, protagoniste al Sardegna Rally Raid 2026, gara valida per il Campionato Italiano Cross Country ACI Sport.

L’equipaggio del progetto Ladies Dakar ha portato a termine una prova particolarmente impegnativa sugli sterrati sardi, chiudendo al terzo posto nella categoria T2 e al 17° piazzamento assoluto su circa 50 partenti.

Per Rodella e Buonamano si trattava dell’esordio agonistico in Sardegna, dopo l’esperienza alla Dakar Classic e la recente partecipazione all’Artugna Race. Una gara tecnica e selettiva, affrontata anche grazie all'esperienza maturata nei rally raid internazionali, in particolare nelle prove di navigazione.

Importante anche il lavoro di RPM Garage, che ha messo a disposizione un Suzuki Grand Vitara preparato appositamente per questo tipo di competizioni.