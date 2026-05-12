Pinzano-Turati, rimonta di carattere alla Coppa Valtellina: vittoria nella Power Stage e punti pesanti per il campionato

Un avvio decisamente sfortunato, ma anche di carattere, quello di Corrado Pinzano alla prima prova del Campionato Italiano Rally Challenger 2026, la 69^ Coppa Valtellina. Sondrio e la Valmalenco.

Il driver di Biella, affiancato dal comasco Mauro Turati, sulla Skoda Fabia RS Rally2 di PA Racing, ha chiuso la sfida in quinta posizione assoluta, al termine di una gara che si era aperta nel peggiore dei modi, per i portacolori della New Driver’s Team, poi chiusa con una reazione da grande equipaggio e con punti importanti conquistati in ottica campionato.

Al via con il numero 1 sulle fiancate Pinzano e Turati sono stati infatti protagonisti di un avvio complicato già nella prima prova speciale, quando un contatto con una rotoballa di rallentamento ha danneggiato la vettura costringendo il team ad una riparazione d’emergenza. Un intervento rapidissimo che ha però comportato 20 secondi di penalità per ritardo al controllo orario, compromettendo sin dalle prime battute la classifica assoluta.

Nonostante le difficoltà, Pinzano e Turati non hanno mai smesso di attaccare, trovando nella pioggia della domenica le condizioni ideali per mettere in mostra velocità e determinazione. Il pilota biellese ha così firmato uno scratch di grande spessore nella ottava prova speciale, preludio al successo nella decisiva Power Stage finale. Una prestazione di carattere che ha consentito all’equipaggio di conquistare tre punti aggiuntivi estremamente preziosi per la classifica del Campionato Italiano Rally Challenger, limitando i danni dopo un inizio di gara particolarmente sfortunato e ponendosi al quarto posto nella classifica provvisoria.

Queste le parole di Pinzano: “È stata una gara a due facce. La prima, quella di sabato, in cui complice la toccata nella spettacolo e la conseguente penalità di 2 minuti per ritardo al CO ci ha tagliati fuori, di fatto, dalla lotta pere la vittoria. Domenica invece, onsieme al team, siamo riusciti a ricompattarci e a far segnare tempi degni di nota, vincendo la Power Stage che ci ha permesso di guadagnare tre punti aggiuntivi. Guardiamo con fiducia il prossimo rally Valli Ossolane, dove cercheremo di riscattarci. Il potenziale per lottare per la vittoria c'è!”.

Archiviata dunque la Coppa Valtellina, Pinzano e Turati guardano ora al prossimo appuntamenti del CIR Challenger, in programma per il 13 e 14 giugno al 62°Rally Valli Ossolane, nel territorio Verbano Cusio Ossola, Piemonte.