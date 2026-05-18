Gaglianico punta a diventare il “Borgo dei Fiori”

C'è tempo fino al 2 giugno per poter partecipare al concorso “Borgo dei Fiori” indetto dalla Proloco, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Gruppo Alpini Gaglianico - Arcieri – C.R.C. - Comitato di San Pietro - Banda Musicale - Oratorio - A.P.D. U.S. Gaglianico - A.S.D. Gaglianico 1974 - A.G.T.L. - Federazione Europea Yama Bushi. Obiettivo: migliorare il territorio invitando le famiglie di Gaglianico a mettere a dimora il maggior numero possibile di piante fiorite, di qualsiasi varietà e colore, al fine di abbellire, profumare e rendere più piacevole il nostro Paese.

La partecipazione al Concorso “Borgo dei Fiori”, che prevede la categoria " Miglior Giardino Fiorito" è gratuita e libera a tutti i cittadini di Gaglianico. I giardini dovranno essere fronte strada, allo scopo di migliorare l'arredo urbano.

Per poter partecipare al concorso è necessario compilare l'apposito modulo disponibile nei vari esercizi commerciali e bar del paese, e consegnarlo presso gli uffici comunali, entro il 2 giugno 2026.

La premiazione avverrà nell'ambito della festa di San Pietro domenica 28 giugno.