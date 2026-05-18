Pallavolo, l’Occhieppese supera Gessi Valsesia e punta il primo posto

Grande prova di carattere per l’Under 13 PGS dell’Occhieppese, che supera Gessi Valsesia per 3-1 al termine di una gara intensa e combattuta.

Le ragazze di Occhieppo hanno gestito con lucidità i momenti decisivi dell’incontro, conquistando il successo con i parziali di 25-20, 25-14, 22-25 e 25-23. Una prestazione solida e corale, costruita con attenzione, determinazione e continuità.

Dopo essersi imposta nei primi due set, l’Occhieppese ha subìto la reazione delle avversarie nel terzo parziale. Nel quarto, però, le biancoblù hanno ritrovato energia e concentrazione, chiudendo il match davanti al proprio pubblico tra applausi ed entusiasmo.

Una vittoria importante nella corsa al campionato: grazie ai tre punti conquistati, la formazione biancoblù si giocherà il primo posto il prossimo 2 giugno, in una sfida che si preannuncia decisiva.

Un risultato meritato per un gruppo che, nel corso della stagione, ha dimostrato crescita, spirito di sacrificio e grande compattezza. Ora resta l’ultimo passo per provare a coronare il sogno.