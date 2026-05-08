Rally Valle d'Aosta, Equipe Vitesse presente con l'equipaggio Francesco e Paolo De Marco

Si scaldano i motori in vista della 47^ edizione del Rally Valle d'Aosta nel fine settimana, gara inserita nella Coppa Rally di Zona 1 in programma il 9 e 10 Maggio con partenza e arrivo che tornano nel centro di Aosta a pochi passi dall’Arco di Augusto.

Il blasone e la qualità delle prove speciali hanno portato a iscriversi oltre 140 concorrenti, che affronteranno un percorso di circa 290 km di cui 68 di tratti cronometrati con le prime 2 ps che si correranno nel tardo pomeriggio di sabato anche con l'ausilio dei fari supplementari.

Equipe Vitesse sarà presente con l'equipaggio di Vaglio composto da Francesco e Paolo De Marco a bordo della Peugeot 106 di classe N2 curata dalla Veneta PR2 Sport con il numero 139 mentre il Cossatese Nicolò Bottega sarà nuovamente a fianco del giovane canavesano Gioele Galasso Poletto su una Renault Clio Rally 5 by Galauto con il numero 105.