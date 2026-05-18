Salussola, la piazza a San Secondo intitolata a Ornella Bosco FOTO

Sabato 16 maggio a Salussola, frazione San Secondo è stata inaugurata la piazza antistante il cimitero. Tra i presenti il ministro Gilberto Pichetto Fratin.

"La piazza è stata intitolata alla dottoressa Commercialista Ornella Bosco, mancata prematuramente qualche anno fa - spiega il sindaco Manuela Chioda -. A scoprire la targa sono stati i figli Samuele e Chiara. La scelta dell'intitolazione è stata condivisa tra il comune, la parrocchia e le associazioni dove la dottoressa dedicava le sue capacità e competenze per aiutare enti ed associazioni dal punto di vista amministrativo, donando il suo tempo al paese".

Durante la cerimonia il ministro, amico di famiglia, si è lasciato a un ricordo intenso di Ornella.

Il primo cittadini ha rivolto poi un particolare ringraziamento alla comunità della frazione, per il lavoro svolto e la collaborazione con il comune per la sistemazione della piazza. "Fare comunità nella comunità, dove la persona è al centro e interagire con le abilità di tutti è il focus di questa amministrazione - dichiara il sindaco - . Un particolare ringraziamento a Edilio, Raffaello, e tutto il gruppo degli amici di San Secondo, per l'impegno".