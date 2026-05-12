Rok Cup Italia, Leonardo De Grandi chiude 12° dopo una finale in rimonta

Prosegue il campionato Rok Cup Italia per Leonardo De Grandi, impegnato nella gara di kart 125 sul circuito di Castrezzato, valida come terza tappa della stagione 2026.

Il pilota della Rally & Co ha vissuto un appuntamento condizionato da episodi sfavorevoli, che lo hanno costretto a rinunciare a posizioni importanti nonostante una prestazione positiva.

Dopo il 10° tempo in qualifica, De Grandi è riuscito a risalire fino alla 7ª posizione nella prima manche. La rimonta, però, è stata compromessa da un contatto subito dal valsesserino, che lo ha relegato al 17° posto al traguardo.

Nella seconda manche Leo ha chiuso 9°. In finale, scattato dalla 17ª casella, ha recuperato nove posizioni in soli otto giri, prima di imbattersi, all’uscita di una curva, in un pilota fermo a causa di un testacoda. L’episodio lo ha obbligato a cedere quattro posizioni, chiudendo così 12°: un risultato che sta stretto al giovane biellese.

La prossima gara è in programma il 23 e 24 maggio a Lonato del Garda.