Ladies Dakar, nuova sfida in Sardegna per Rodella e Buonamano VIDEO

Nuova sfida nel mondo dei rally raid per Ladies Dakar. L’equipaggio formato da Serena Rodella e Monica Buonamano prenderà parte al Sardegna Rally Raid 2026, in programma dal 15 al 17 maggio sugli sterrati della Sardegna.

Dopo l’esperienza alla Dakar Classic e la recente partecipazione all’Artugna Race, il team femminile sarà al via di una delle competizioni off-road più tecniche del panorama italiano ed europeo.

L’edizione 2026 della manifestazione sarà valida per il Campionato Italiano Cross Country ACI Sport, per i Campionati Italiani FMI Motorally e Raid TT e per il FIM Europe European Baja Championship. L’evento è organizzato dall’Automobile Club Sassari con il supporto del Moto Club Insolita Sardegna.

Per Rodella e Buonamano si tratterà dell’esordio agonistico sugli sterrati sardi. L’equipaggio potrà però fare affidamento sull’esperienza maturata nei rally raid internazionali, in particolare nelle prove di navigazione affrontate durante la Dakar Classic.

Serena Rodella, sei volte vincitrice del Campionato Italiano Velocità Fuoristrada femminile, sarà al volante di una Suzuki Vitara Turbo Diesel T2. Al suo fianco Monica Buonamano curerà la navigazione, forte di quasi 30 anni di esperienza nelle gare.

“Guidare sugli sterrati della Sardegna mi è sempre piaciuto. Dopo l’esperienza a Tandalò avevo voglia di tornare a correre su questi terreni”, ha dichiarato Rodella.

“Mi aspetto una gara molto tecnica dal punto di vista della navigazione, ed è un aspetto che mi stimola particolarmente”, ha aggiunto Buonamano.

La trasferta sarà sostenuta dalla Carrozzeria Bonino, partner tecnico del progetto Ladies Dakar. La regia è affidata a drivEvent Adventure, realtà attiva nelle iniziative legate al motorsport e all’avventura.