Leila Olimi protagonista al Campionato Italiano Minienduro FMI: doppia vittoria a Oliveto Citra FOTO

Grande inizio di stagione per Leila Olimi, protagonista assoluta della prima tappa del Campionato Italiano Minienduro FMI disputata sabato 2 e domenica 3 maggio a Oliveto Citra, in provincia di Salerno.

La manifestazione, organizzata dal Moto Club 100% e coordinata dal promoter Offroadproracing, ha visto sfidarsi ben 140 giovani atleti nella splendida cornice della valle del Sele. Un weekend intenso e spettacolare, caratterizzato da percorsi tecnici e impegnativi: cinque giri da 14 chilometri nella giornata di sabato e quattro nella domenica, con prove speciali di Enduro Test e Cross Test.

Proprio l’Enduro Test, composto da sottobosco, prato e fondo pietroso, si è rivelato particolarmente adatto allo stile di guida di Leila Olimi. In sella alla sua Beta RR 125 e sotto i colori del MC Altaserra, la giovane pilota è riuscita a conquistare entrambe le giornate nella categoria Femminile 125cc.

Una doppia vittoria ottenuta con determinazione e grande tecnica, nonostante il serrato confronto con le avversarie Sofia Pilati del MC Ammotora, campionessa italiana in carica, e Giorgia Zaro del MC Green Pistons.

Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Minienduro FMI è fissato per il 30 e 31 maggio a Capo di Ponte, in provincia di Brescia, dove andrà in scena la seconda tappa stagionale.

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