Rally & Co in gara al Sardegna Rally Raid FOTO

Tutto pronto per la seconda tappa del Campionato Italiano Cross Country per il Sardegna Rally Raid. Fino all’ultimo, la sfida organizzata da ACI Sassari e supporto della Regione Sardegna, manterrà i suoi segreti sul percorso ma l’evidenza di una tabella di marcia con settori selettivi di rara lunghezza per il tricolore fuoristrada mette su un piano diverso l’approccio agonistico ed emozionale a una gara “evento”, candidata al Mondiale FIA 2027 Rally Raid.



Saranno infatti più di 500 km cronometrati quelli che i due equipaggi alfieri della Rally & co dovranno affrontare da venerdì 15 a domenica 17; in categoria T2 sulla consueta Suzuki Vitara si vedrà ai nastri di partenza Gianluca Morra e Stefano Tironi intenzionati a dare battaglia nella loro classe così come Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato che correranno in categoria Th sulla piccola Suzuki Jimny.



La partenza e l’arrivo saranno da Olbia per una competizione dura e selettiva con il gusto delle gare di una volta fatto inusuale di questi tempi.