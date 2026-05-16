 / Motori

Motori | 16 maggio 2026, 11:00

Rally & Co, 2 vetture al traguardo nella prova in Valle d’Aosta FOTO

Rally &amp; Co, 2 vetture al traguardo nella prova in Valle d’Aosta FOTO

Rally & Co, 2 vetture al traguardo nella prova in Valle d’Aosta FOTO

Sono due (sulle 3 partite) le vetture griffate Rally & Co ad aver concluso il 47° Rally della Valle d'Aosta dopo 6 prove cronometrate, due corse il sabato sull'asciutto di cui una in notturna e 4 domenica sul bagnato.

Luca Zerbetto e Riccardo Cairati sulla Renault Clio Rally5 concludono 84° assoluti e 15° di classe mentre Michele Griffa e Paolo Ciscato siglano la 4° piazza in classe n3 con la 91° posizione assoluta su Renault Clio Williams.

Ritirati per un guasto meccanico Massimiliano Di Martino con il figlio Emanuele sulla veloce ma poco affidabile Mini Cooper RS Plus.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore