Rally & Co, 2 vetture al traguardo nella prova in Valle d’Aosta FOTO

Sono due (sulle 3 partite) le vetture griffate Rally & Co ad aver concluso il 47° Rally della Valle d'Aosta dopo 6 prove cronometrate, due corse il sabato sull'asciutto di cui una in notturna e 4 domenica sul bagnato.

Luca Zerbetto e Riccardo Cairati sulla Renault Clio Rally5 concludono 84° assoluti e 15° di classe mentre Michele Griffa e Paolo Ciscato siglano la 4° piazza in classe n3 con la 91° posizione assoluta su Renault Clio Williams.

Ritirati per un guasto meccanico Massimiliano Di Martino con il figlio Emanuele sulla veloce ma poco affidabile Mini Cooper RS Plus.