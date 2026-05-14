Biella Motor Team protagonista al Rally Valle d'Aosta

Il fine settimana del 9-10 maggio ha segnato un momento di grande intensità per il panorama rallistico del Nord-Ovest con la disputa del 47° Rally Valle d'Aosta, appuntamento cruciale per la Coppa Rally di Zona 1. In un contesto agonistico di alto livello, la scuderia Biella Motor Team ha portato a casa risultati di rilievo e confermando la solidità dei propri equipaggi.

Tra i risultati più significativi spicca la prestazione di Gionata Pirali ed Eleonora Correggia, che a bordo della loro Renault Clio hanno conquistato il successo nella classe RS 2.0 con una prestazione estremamente regolare e veloce che li ha portati all'80ª posizione assoluta. Altrettanto solida la prova fornita da Massimo Lombardi e Fabrizia Bianchetti. L'equipaggio, impegnato nella combattutissima classe Rally4 con una Peugeot 208, ha chiuso con un onorevole sesto posto di classe e una buona 23ª posizione nella classifica generale. La Renault Clio di David Pascal e Ivan Spatari ha tagliato il traguardo in 56ª posizione assoluta, un piazzamento che vale il quarto posto di classe R3.

Per quanto riguarda la numerosa classe Rally5, gli occhi erano puntati su Alessandro Colombo e Matteo Grosso. Nonostante una penalità di 30 secondi che ha inevitabilmente condizionato il risultato finale, Colombo ha dimostrato ancora una volta la sua velocità chiudendo al sesto posto di classe (37° assoluto), senza penalità si sarebbe piazzati terzi. Nella medesima categoria, è arrivato al traguardo anche l'equipaggio formato da Alberto Corsi e Denise Bolletta, che hanno concluso la loro fatica valdostana al decimo posto di classe.

La gara ha purtroppo riservato un finale amaro per Andrea Dentella e Fabrizio Cerruti Rigozzo, costretti al ritiro durante la seconda prova speciale con la loro Peugeot 106 di classe N2. Parallelamente alla gara moderna, la categoria Classiche ha visto la partecipazione del presidente Claudio Bergo in coppia con Maurizio Trombini sulla Mitsubishi Lancer Evo IV, che con una bella prestazione hanno chiuso al secondo posto assoluto.

L’attività della Biella Motor Team si estende anche oltre i confini piemontesi: al Rally Coppa Valtellina, round inaugurale del Campionato Italiano Rally Challenger, la navigatrice Roberta Steffani ha visto il traguardo con Mauro Medici su una Renault Clio Rally5 mentre tra venerdì 15 e sabato 16 il navigatore Ermanno Battaglin correrà con l’olandese Paul Julien Vereecken su una Ford Escort MK1 al Targa Florio Historic Rally, gara valida per il Campionato italiano della specialità con partenza ed arrivo a Palermo.