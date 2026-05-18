Lite tra vicini a Cossato: nuova segnalazione al 112 per rumori molesti

Nuovo episodio di tensione tra vicini di casa a Cossato, dove nella giornata di ieri domenica 17 maggio è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite una chiamata al 112 per presunti rumori molesti provenienti da un’abitazione.

A contattare la centrale operativa è stato un uomo classe 1975 residente a Cossato, che ha segnalato disturbi causati dal vicino di casa.

Dagli accertamenti effettuati sarebbe però emerso che tra le due parti esiste già da mesi una situazione conflittuale, caratterizzata da reciproche denunce e segnalazioni. In passato sarebbero stati denunciati anche episodi di danneggiamento.

La controparte risulta essere un uomo classe 1978, anch’egli residente a Cossato.

Le autorità intervenute hanno identificato entrambe le persone coinvolte e riportato la situazione alla calma.