Incidente tra auto e moto a Vigliano, sul posto il 118

Intorno alle 12,50 di ieri domenica 17 maggio a Vigliano lungo via Senatore Avogadro i Carabinieri sono intervenuti per un incidente stradale tra un'auto e una moto.

L’allarme è stato lanciato direttamente dal conducente della moto, che ha contattato il 112 riferendo di essere rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura. Sul posto è stato richiesto un intervento di supporto per la gestione della viabilità e la compilazione del modello CID. Secondo quanto emerso, le persone coinvolte hanno riferito fin da subito di non essere ferite, motivo per cui non è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Mini Cooper condotta da una donna classe 1983 residente a Ponderano e un motociclo Kawasaki guidato da un uomo del 2001 residente a Biella. Sul posto è stato disposto l’intervento dei Carabinieri di Vigliano che hanno verificato che le parti stavano raggiungendo un accordo compilando direttamente il modello di constatazione amichevole. Nel luogo del sinistro è stato richiesto richiesto inoltre un intervento per la messa in sicurezza della carreggiata a causa della presenza di liquidi oleosi dispersi sull’asfalto in seguito all’impatto.