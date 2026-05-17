Cossato, vicini litigano per il passaggio

A Cossato i Carabinieri nella giornata di ieri sabato 16 maggio intorno alle 19,30 sono intervenuti a seguito di una segnalazione per presunti danneggiamenti avvenuti all’interno di un cortile comune.

Secondo quanto riferito dal richiedente, la vicina di casa avrebbe danneggiato alcune fioriere di sua proprietà e rovesciato altra mobilia presente nell’area condivisa. Alla base dell’episodio vi sarebbe una controversia legata al diritto di passaggio in uno spazio di ridotte dimensioni, situazione che, secondo le parti coinvolte, andrebbe avanti ormai da anni.

La controparte è una donna classe 1942, mentre a rivolgersi al 112 è stato un uomo classe 1954, entrambi residenti a Cossato. I Carabinieri hanno raccolto le informazioni necessarie per ricostruire l’accaduto e riportare la situazione alla calma.