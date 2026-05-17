Trovato con 2 grammi di hashish, 20enne segnalato alla Prefettura

A Biella i carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno segnalato un giovane assuntore di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un ragazzo classe 2005, di origine tunisina, fermato nel corso di un controllo effettuato dai militari dell’Arma. Durante gli accertamenti, il giovane è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish detenuti per uso personale.

La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.