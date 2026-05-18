Giovane cammina sui binari tra Cossato e Castelletto Cervo: treni bloccati per due ore

Momenti di tensione nella mattinata di ieri, domenica 17 maggio lungo la linea ferroviaria tra Cossato, Masserano e Castelletto Cervo, dove un uomo è stato visto camminare sui binari costringendo le autorità a sospendere temporaneamente il traffico ferroviario per motivi di sicurezza.

L’allarme è scattato intorno alle 8,10, quando una segnalazione al 112 ha indicato la presenza di una persona a piedi lungo la ferrovia nei pressi della stazione di Cossato, in via per Castelletto Cervo. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Polfer e gli equipaggi della zona, che hanno immediatamente avviato le ricerche.

In un primo momento gli accertamenti effettuati nei pressi della stazione di Cossato hanno dato esito negativo. Successivamente l’uomo è stato nuovamente avvistato nell’area di Masserano. Gli operatori hanno tentato di anticiparne il percorso lungo il tratto ferroviario, ma il soggetto si sarebbe nel frattempo allontanato dai binari facendo perdere temporaneamente le proprie tracce.

Poco dopo la Polfer ha comunicato un nuovo avvistamento nella zona compresa tra Gattinara, Castelletto Cervo, Buronzo e Masserano. Per consentire le operazioni di ricerca in sicurezza, il traffico ferroviario è stato temporaneamente interrotto.

Gli agenti, autorizzati ad accedere direttamente ai binari proprio grazie al blocco della circolazione ferroviaria, sono infine riusciti a rintracciare e fermare il giovane mentre si stava allontanando dalla ferrovia.

Si tratta di un ragazzo classe 2000, di nazionalità straniera e residente nel Biellese. Non avrebbe fornito spiegazioni precise sulle motivazioni che lo hanno spinto a percorrere a piedi la linea ferroviaria né sulla sua destinazione.

L’intervento si è concluso intorno alle 10,20, dopo circa due ore di operazioni. Al vaglio delle autorità anche l’eventuale denuncia per interruzione di pubblico servizio, considerato il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria causato dalla sua presenza sui binari.