Incidente stradale a Vigliano, conducente in ospedale per accertamenti

Incidente stradale nella giornata di ieri domenica 17 maggio a Vigliano Biellese, dove un uomo di 56 anni, residente in provincia di Biella, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo lungo via Milano.

Secondo le prime informazioni, l’allarme sarebbe stato inviato automaticamente dal veicolo coinvolto, un SUV, attraverso il sistema di emergenza installato a bordo. Una volta ricontattato, il conducente avrebbe inizialmente riferito di non necessitare di assistenza sanitaria, richiedendo soltanto l’intervento delle forze di polizia.

Sul posto sono comunque intervenuti i Carabinieri e, in via precauzionale, il 56enne è stato successivamente accompagnato presso l’ospedale di Biella per accertamenti medici.

Stando a quanto emerso, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo facendo tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del SUV incidentato, mentre il recupero del mezzo è stato effettuato tramite assistenza stradale.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.