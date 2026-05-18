Bielmonte, centauro finisce in un fossato

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri domenica 17 maggio nel territorio di Piatto, lungo la zona che conduce a Bielmonte, nei pressi del piazzale dello Stavello.

L’allarme è scattato intorno alle ore 18 tramite il 118 di Novara per un sinistro autonomo che ha coinvolto un motociclista in sella a una Kawasaki.

Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo terminando la corsa in un fossato a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al motociclista.

L’uomo è stato trasportato cosciente al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, secondo quanto riferito dagli operatori intervenuti, non avrebbe riportato fratture né ferite gravi, ma soltanto alcune escoriazioni e contusioni.