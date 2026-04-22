Salussola, inaugurato il nuovo parco giochi in via Mafferia: protagonisti i bambini FOTO

È stato inaugurato nella mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile, il nuovo parco giochi in via Mafferia, uno spazio pensato per le famiglie e per i più piccoli della comunità.

A tagliare il nastro sono stati proprio i bambini delle scuole elementari, affiancati da don Ludovico, che ha impartito la benedizione, e dal sindaco Manuela Chioda. Dopo la cerimonia ufficiale, l’area si è subito animata con un momento di gioco, segno dell’entusiasmo dei più giovani per il nuovo spazio a loro dedicato.

"È stata una bellissima giornata, i bimbi erano entusiasti – ha commentato il primo cittadino Manuela Chioda –. È stato un momento in cui si è dimostrato come la politica possa essere vicina alle persone e alle esigenze delle famiglie".

Il nuovo parco giochi sorge in quella che viene indicata come la zona più popolosa di Salussola e rappresenta non solo un intervento di riqualificazione e abbellimento della frazione, ma anche un servizio concreto per i residenti.

"Sarà a disposizione di tutti i bambini che potranno frequentarlo durante l’estate – ha aggiunto il sindaco – ma anche delle persone di passaggio che vorranno fermarsi, godendo del panorama e della tranquillità, magari sedendosi ai tavoli presenti nell’area".