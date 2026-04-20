Benessere animale e tutela del territorio, interesse e partecipazione a Candelo FOTO

Si è svolto nel pre-serale di giovedì 16 aprile l’incontro informativo dal titolo “Benessere animale e tutela del territorio”, promosso dal comune di Candelo.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e fornire strumenti concreti per una gestione responsabile e consapevole del territorio, affrontando in modo chiaro e accessibile questioni che incidono direttamente sul benessere collettivo.

L'appuntamento è stato moderato dalla consigliera Erika Vallera e si è articolato in due parti. Una prima parte, con l'assessore Michele Ansermino e l’entomologo Davide Bruciaferri in cui si è approfondito il tema della lotta alla proliferazione delle zanzare, illustrando i principali rischi sanitari e ambientali e le strategie più efficaci di prevenzione. Particolare attenzione è stata dedicata alle buone pratiche, sia in ambito domestico sia pubblico, evidenziando come le azioni quotidiane dei singoli cittadini possano contribuire in maniera significativa al contenimento del fenomeno.

A seguire, con l'assessore Alberto Pizzoglio e il responsabile della Polizia locale, Marco Barbero, è stato presentato il nuovo regolamento comunale sul benessere animale. Il relatore ha illustrato i contenuti principali del provvedimento, soffermandosi sul concetto di benessere animale e sui comportamenti corretti richiesti alla collettività. L’intervento ha suscitato interesse, con numerose domande da parte del pubblico.

Alla serata ha preso parte anche l’associazione Pet Service ODV – Ambulanze Veterinarie con il Presidente Antonello Puccia e due volontarie MariaLuisa Pangaro e Denise Bagno. Al termine dell’incontro è stata mostrata ai presenti l’ambulanza veterinaria, illustrando anche le attività di soccorso e assistenza agli animali che effettua l'associazione. Un servizio oggi sviluppato prevalentemente nell’area novarese e lombarda, ma con l’auspicio di una presenza sempre più capillare anche nel territorio biellese.

Commenta il sindaco Paolo Gelone: “Iniziative così rappresentano momenti di confronto e crescita, il benessere animale e la tutela del territorio non possono più essere considerati marginali, ma devono entrare a pieno titolo nelle politiche locali e nelle abitudini quotidiane di ciascuno di noi. Come amministrazione, continueremo a promuovere occasioni di informazione e sensibilizzazione, convinti che la collaborazione tra istituzioni e cittadinanza sia la chiave per costruire un territorio più rispettoso e consapevole”.