ASAD Biella celebra 30 anni di sport e inclusione: una giornata speciale con l’evento 100x1000 FOTO

Ci sono storie che non si raccontano solo con i numeri, ma con i volti, i passi fatti insieme e i traguardi raggiunti giorno dopo giorno. Quella di ASAD Biella è una di queste: trent’anni di sport, relazioni e crescita che hanno contribuito a cambiare, in modo concreto, lo sguardo di un intero territorio sulla disabilità.

In tre decenni, l’associazione non ha soltanto offerto opportunità sportive a centinaia di atleti, ma ha costruito una vera cultura dell’inclusione. Ha portato nelle palestre, nelle scuole e nelle comunità un’idea diversa di partecipazione, in cui ogni persona trova spazio, valore e possibilità. Un cambiamento silenzioso ma profondo, che oggi è parte integrante del tessuto sociale biellese.

Per celebrare questo importante traguardo e continuare a guardare avanti, ASAD Biella invita tutta la comunità a partecipare a una giornata speciale: l’evento 100x1000 – Insieme per far correre i nostri sogni.

Sarà un momento aperto a tutti – atleti, famiglie, volontari, aziende e cittadini – pensato per condividere emozioni, rafforzare legami e sostenere concretamente il futuro dell’associazione.

La giornata in calendario il 16 maggio prenderà il via alle ore 7.00 con la partenza del primo staffettista, un gesto simbolico che racchiude il senso di questi trent’anni: una staffetta continua fatta di impegno, passione e responsabilità condivisa.

L’iniziativa prenderà forma attraverso la partecipazione di 100 persone, ciascuna chiamata a percorrere 1000 metri a passo libero: insieme daranno vita a una grande staffetta collettiva, in cui ogni tratto rappresenta un pezzo di strada condivisa. Un modo concreto per raccontare come, in questi trent’anni, il percorso di ASAD Biella sia stato costruito grazie al contributo di tanti, e come continuerà a crescere proprio attraverso la partecipazione di tutti.

Durante la giornata, lo spirito di festa e partecipazione sarà protagonista grazie ai momenti di animazione aperti a tutti, in programma nelle fasce orarie 11.00–12.30 e 14.30–17.30. Attività pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie, perché l’inclusione si costruisce anche attraverso il gioco, l’incontro e la condivisione di esperienze semplici ma autentiche.

Ad arricchire questi momenti, la presenza di gadget e prodotti messi a disposizione da Coca Cola, Sponsor Platinum dell’evento, che contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e partecipata per tutti.

Il momento più intenso sarà alle ore 17.30 con il momento cerimoniale, quando la comunità si ritroverà per celebrare insieme i 30 anni di ASAD Biella. Sarà l’occasione per ripercorrere un cammino fatto di sfide, conquiste e cambiamenti, ma anche per lanciare uno sguardo deciso verso il futuro.

Proprio in questa cornice verrà presentato il progetto dei 30 anni di ASAD Biella, nato con l’obiettivo di costruire una rete di aziende e sostenitori pronti a investire nel valore dello sport inclusivo. Un progetto che non è solo una raccolta di fondi, ma una chiamata alla responsabilità condivisa: continuare a garantire opportunità, esperienze e crescita agli atleti di oggi e di domani.

Le prime adesioni testimoniano una risposta concreta del territorio: hanno già scelto di sostenere il progetto Coca Cola HBC, V2 Srl, Banca Simetica, TreEffe Costruzioni Edili Srl, la community Biella Running & Friends, Reda Spa, Vitale Barberis Canonico, Monteleone Trasporti, Lam Srl, Iltec Srl, l’Unione Industriale Biellese, Ilario Ormezzano SAI Srl e Banca Sella, Lauretana Spa.

Accanto alle aziende, il progetto può contare sul supporto di partner importanti come la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la Fondazione FILA Museum, oltre al patrocinio e alla vicinanza delle istituzioni, tra cui il Comune di Biella e la Provincia di Biella, insieme ai Comuni di Muzzano e Ronco Biellese.

Accanto a questa iniziativa, la campagna di crowdfunding online consente anche ai cittadini di contribuire, rendendo il progetto ancora più partecipato e diffuso.

Questa giornata vuole essere qualcosa di più di una celebrazione. È un invito a esserci, a sentirsi parte di una storia che appartiene a tutta la comunità. Perché in trent’anni ASAD Biella ha dimostrato che lo sport può cambiare le vite delle persone, ma anche il modo in cui una comunità guarda, accoglie e cresce insieme.

Un invito speciale è rivolto a tutte le famiglie, protagoniste fondamentali di questo percorso: la loro presenza renderà questa giornata ancora più significativa, trasformandola in un momento di vera condivisione.

Qui potete trovare le informazioni dettagliate dell’evento: https://www.sportivamentebiella.org/100x1000-insieme-per-far-correre-i-nostri-sogni/

Trent’anni dopo, la strada continua. E ogni passo, oggi come allora, è fatto insieme.

Vi aspettiamo per vivere una giornata di emozioni, sport e comunità, e per continuare – insieme – a far correre i sogni dei nostri atleti e atlete.