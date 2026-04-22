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Running e Trail | 22 aprile 2026, 13:00

Prime gare per Iron Biella, ecco i risultati a Milano e Valencia FOTO

Prime gare per Iron Biella, ecco i risultati a Milano e Valencia FOTO

Prime gare per Iron Biella, ecco i risultati a Milano e Valencia FOTO

Finalmente è iniziata la tanto attesa stagione del Triathlon con il classico appuntamento di Primavera della Milano Tri. 

Sulla linea di partenza diversi atleti di Iron Biella. A difendere i colori biellesi per la distanza Sprint (750m nuoto, 20 km bici, 5 km corsa) Anna Porro (al suo debutto assoluto nella triplice disciplina) e Leonardo Vinzio alla sua seconda gara. Per quanto riguarda la distanza Olimpica (1500 m nuoto, 40 km bici, 10 km corsa) Silvia Solei e Jenny Mainelli conquistano un ottimo podio di categoria. Da sottolineare il risultato delle runners in una gara dal livello agonistico molto alto, con Sabina di Gioia a completare la compagine femminile. Andrea Valdani, Luca Perotto, Ludovico Zegna, Federico Sangiorgi e Marco Zacchi quella maschile.  

In terra spagnola si è tenuta la seconda edizione dell'Ironman 70.3 di Valencia (1900 m nuoto, 90 km bici, 21 km corsa), sulla linea di partenza le stoiche Laura Ravera ed Enrica Soligo. Ormai veterane delle lunghe distanze concludono entrambe la gara conquistando la medaglia di finisher da aggiungere alla loro collezione.

Redazione g. c.

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