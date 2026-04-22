Prime gare per Iron Biella, ecco i risultati a Milano e Valencia FOTO

Finalmente è iniziata la tanto attesa stagione del Triathlon con il classico appuntamento di Primavera della Milano Tri.

Sulla linea di partenza diversi atleti di Iron Biella. A difendere i colori biellesi per la distanza Sprint (750m nuoto, 20 km bici, 5 km corsa) Anna Porro (al suo debutto assoluto nella triplice disciplina) e Leonardo Vinzio alla sua seconda gara. Per quanto riguarda la distanza Olimpica (1500 m nuoto, 40 km bici, 10 km corsa) Silvia Solei e Jenny Mainelli conquistano un ottimo podio di categoria. Da sottolineare il risultato delle runners in una gara dal livello agonistico molto alto, con Sabina di Gioia a completare la compagine femminile. Andrea Valdani, Luca Perotto, Ludovico Zegna, Federico Sangiorgi e Marco Zacchi quella maschile.

In terra spagnola si è tenuta la seconda edizione dell'Ironman 70.3 di Valencia (1900 m nuoto, 90 km bici, 21 km corsa), sulla linea di partenza le stoiche Laura Ravera ed Enrica Soligo. Ormai veterane delle lunghe distanze concludono entrambe la gara conquistando la medaglia di finisher da aggiungere alla loro collezione.