TeamVolley, weekend perfetto: solo vittorie per il settore giovanile FOTO

Esordio convincente per il Botalla TeamVolley negli ottavi di finale del tabellone di Prima Divisione TST, mentre il BigMat TeamVolley chiude la stagione Under12 con due successi. Bilancio più che positivo anche per la tappa lessonese del Minivolley PGS, andata in scena tra entusiasmo, partecipazione e tanto divertimento. È stato un fine settimana da incorniciare per il settore giovanile del TeamVolley, protagonista di un filotto di vittorie.

Prima Divisione TST

Parte con il piede giusto il cammino del Botalla TeamVolley negli ottavi di finale del tabellone di Prima Divisione TST. Nella gara d’andata, disputata al Palasport comunale di San Maurizio d’Opaglio, la formazione biellese si è imposta con un netto 3-0 sul Sammaborgo Uno, facendo valere maggiore concretezza e continuità nell’arco del match.

Prima Divisione TST - Ottavi di finale (andata)

Palasport comunale di San Maurizio d'Opaglio (NO)

Sammaborgo Uno – Botalla TeamVolley 0-3

(21-25/17-25/19-25)

Botalla TeamVolley: Zoia, Boggiani 3, Masserano 17, Siviero, Cena 15, Gariazzo, Lanari 4, Pivotto 7, Caffaro, Di Stefano, Barengo 5, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan Turcich commenta così la prestazione della squadra: «Abbiamo sfidato un avversario giovane ma di buon futuro. Sono le ragazze che hanno vinto il titolo territoriale Under16, e hanno espresso una buona pallavolo. Essendo comunque inesperte hanno anche sprecato tanto, e in quel senso noi siamo riuscite ad approfittarne. Il 3-0 è giusto per i valori messi in campo. Ora le attendiamo a Lessona per cercare di replicare l'andata, benché ogni partita faccia storia a sé».

Under12

Doppio successo anche per il BigMat TeamVolley, che archivia il proprio campionato 6 contro 6 con due vittorie. A Lessona è arrivato un secco 3-0 contro la SPB Virtus Biella, mentre a Crevacuore le giovani biellesi hanno superato il Valsesia Team Volley per 2-1.

Under12 Girone D - 9ª giornata

Palasport di Lessona (BI)

BigMat TeamVolley – SPB Virtus Biella 3-0

(25-11/25-15/25-14)

Under12 Girone D - 10ª giornata

Palestra comunale di Crevacuore (BI)

Valsesia Team Volley – BigMat TeamVolley 1-2

(10-25/18-25/25-23)

Coach Cristina Zoia traccia il bilancio del fine settimana: «Il doppio impegno del weekend ha concluso il nostro campionato di 6vs6. Due partite portate a casa senza troppi problemi. Nel 3-0 contro la Virtus siamo state sempre in controllo della gara e abbiamo avuto l'opportunità di provare diverse situazioni, dando spazio anche a chi fino ad ora ne aveva avuto meno. Contro Valsesia la prestazione è stata quasi perfetta. Unica nota negativa: un calo di concentrazione nel terzo set che ha concesso alle nostre avversarie di accumulare un vantaggio che non siamo più riuscite a recuperare. Per tirare le somme di questo primo campionato sul "campo dei grandi", possiamo dire di essere molto soddisfatte dei progressi mostrati - soprattutto nelle ultime partite - sia a livello individuale che di lavoro di squadra».

Minivolley

Spazio infine al Minivolley, protagonista a Lessona nella tappa PGS ospitata dal TeamVolley. Un appuntamento partecipato, che ha coinvolto 109 piccoli pallavolisti e 8 società del territorio, confermandosi un momento di crescita sportiva e condivisione.

Coach Benedetta Daffara evidenzia il valore della giornata: «Il torneo del PGS si è svolto in casa nostra, nel palazzetto di Lessona. La tappa di concentramento ha visto la partecipazione di 109 piccoli pallavolisti e 8 società del territorio. Questi eventi sono sempre sinonimo di divertimento e sorrisi per i bambini, un'occasione in cui possono sentirsi liberi di provare a mettere in campo quello che è stato fatto durante la settimana. È giusto che fin da piccoli abbiano l'idea di vedere la "gara" come il momento per testare quello su cui si sono allenati. Vederli contenti quando riescono a mettere in pratica un "inizio" di gesto tecnico è proprio soddisfacente!»