Giovani e MTB, a Castelletto Cervo vince la passione di ripartire FOTO

Oltre 200 giovani atleti, polvere, sole e tantissimo entusiasmo: il 4° Trofeo Colori e Sapori si conferma un successo straordinario.

La manifestazione, organizzata domenica 19 aprile dalla società Cycling Center, ha trasformato la collinetta del Bike Park locale nel cuore pulsante del ciclismo giovanile piemontese (e non solo). Il vero cuore dell’evento è stato il coinvolgimento dei giovanissimi (dai 5 ai 15 anni).

Grazie alla sinergia con il progetto scolastico "Muse ad Olimpia", molti alunni della Scuola Primaria hanno vissuto il loro battesimo sullo sterrato. Sotto la guida dei tecnici che già incontrano i ragazzi tra i banchi, i piccoli ciclisti si sono cimentati in giri di pista non competitivi, scoprendo il valore del divertimento in uno spazio protetto.

"L’obiettivo è appassionare i bambini alla bicicletta, offrendo loro un luogo sicuro dove crescere insieme agli amici - spiegano gli organizzatori – Aggiungiamo un particolare ringraziamento a tutti gli sponsor e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che con il Bando Eventi ha contribuito alla realizzazione dell’evento”.