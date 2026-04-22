Rhythmic School, Grace Giardina ottava a Chieti nella finale nazionale Allieve Gold GR FOTO

Si è disputata, nelle giornate di sabato e domenica, al Pala Tricalle di Chieti in Abruzzo la finale nazionale del campionato individuale Allieve Gold di ginnastica Ritmica. A rappresentare la scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya ed unica atleta piemontese a superare le fasi interregionali ed essere ammessa alla finale nazionale è stata la ginnasta Grace Jacqueline Giardina.

“Grace si è comportata ottimamente – il commento della DT Tatiana Shpilevaya che l’ha accompagnata in gara – ha dapprima effettuato l’esercizio con la fune in modo quasi perfetto; ha poi eseguito il corpo libero esprimendo tutte le sue caratteristiche, ma avendo avuto un’esitazione su un equilibrio, situazione che la giuria ha correttamente riscontrato assegnandole un punteggio inferiore alle sue potenzialità e precludendole in tal modo il podio, risultato che avrebbe potuto raggiungere senza l’errore citato, occupando il terzo gradino. Occorre comunque complimentarsi con l’atleta per il risultato raggiunto perché era alla sua prima finale nazionale contro avversarie molto preparate, estremamente competitive e di grandi capacità”.

Ora il percorso della ginnasta proseguirà con uno stage nazionale in programma presso l’Accademia Nazionale di Desio ai primi di maggio. Stage, ottenuto per meriti e selezionata in funzione dei suoi risultati, e dove incontrerà e si allenerà con i migliori prospetti italiani della sua categoria. Prossimo appuntamento per le atlete della Rhythmic School questo week end presso il palazzetto di casa a Candelo dove la società blu/fuxia organizzerà la seconda prova del campionato regionale FGI a squadre Silver; a difendere i colori della società candelese scenderanno in pedana cinque squadre composte da ben ventisette RSgirls.