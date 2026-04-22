Problemi alla rete internet: fibra KO nel Biellese

Diversi comuni del Biellese hanno segnalato, nella giornata di oggi, disservizi alla connessione internet via fibra. Il problema è emerso a partire dalle ore 12:00 circa.

A confermare quanto accaduto è il sindaco di Casapinta Danilo Cavasin, mentre segnalazioni analoghe provengono da diverse località a livello provinciale. Al momento non è ancora chiara la natura del guasto né l’origine del disservizio, ma le anomalie sono state segnalate anche ai provider attraverso comunicazioni ufficiali. Nel corso delle ore successive, la situazione è tornata progressivamente alla normalità.