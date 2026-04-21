Tornano al Jazz Club i “Bubbles and Berries” FOTO

Martedì 21 aprile, alle ore 21,30, tornano al Jazz Club i “Bubbles and Berries”.
Dal cuore della scena musicale torinese nasce Bubbles and Berries, un quartetto d’eccezione che promette di scuotere le fondamenta del jazz contemporaneo con un approccio fresco, audace e profondamente comunicativo.
Composto da musicisti di respiro internazionale, il gruppo fonde l’eleganza del jazz con una vena ironica e moderna, trasformando ogni performance in un viaggio sonoro imprevedibile.
I Bubbles and Berries non sono solo una band, ma un incontro di traiettorie artistiche consolidate nei più prestigiosi club e festival europei:
Federica Albertella (Voce): Una presenza scenica magnetica unita a una vocalità capace di spaziare tra sfumature intime e picchi di pura energia.
Max Carletti (Chitarra): Chitarrista poliedrico, noto per la sua capacità di tessere trame armoniche raffinate e assoli fulminanti.
Alessandro Modica (Basso): Il cuore pulsante del gruppo, capace di garantire un groove solido pur mantenendo una libertà espressiva costante.
Daniele Pavignano (Batteria): Architetto del ritmo, la cui esperienza internazionale si traduce in un drumming dinamico e sempre al servizio del dialogo musicale.
Il progetto Bubbles and Berries rompe gli schemi del jazz "accademico" per abbracciare una logica moderna legata all’improvvisazione. Il repertorio mescola sapientemente composizioni originali a brani di diversa estrazione, riletti attraverso una chiave di lettura ironica e mai scontata.
Lo spettacolo è un gioco continuo con il pubblico: tra citazioni cantabili e fusioni stilistiche, la band invita l'ascoltatore a non essere un semplice spettatore, ma un compagno di viaggio in un'esperienza che punta a divertire senza mai rinunciare all'altissima qualità tecnica.
Per martedì 28 è in programma la tradizionale Jam Session.
Lunedì 4 maggio un grande evento speciale, torna al jazz club una vera e propria leggenda del jazz mondiale, Peter Erskine con Bob Mintzer al sax, Darek Oles al contrabbasso e Alan Pasqua al pianoforte.
Per informazioni info@biellajazzclub.it