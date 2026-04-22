Bocce, il Crc Gaglianico domina alla Targa d'Oro Città di Alassio: due squadre a podio

Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi ha dominato nella 73a edizione della gara internazionale "Targa d'Oro Città di Alassio", piazzando due formazioni sul podio.

Al primo posto con la quadretta composta da Silvano Cibrario, Davide Manolino, Luca Negro e Davide Ponzo, che in finale si è imposto 13-2, sulla Centallese Cuneo di Valerio Goletto, Stefano Celebrini, Bartolomeo Pellissero e Renato Mana. Al terzo posto il Crc Gaglianico di Stefano Pegoraro, Davide Sari, Enzo Granaglia e Piero Amerio, pari merito con la Tre Valli Cuneo di Francesco Cristiano, Silvano Racca, Valter Ambrogio ed Enrico Girelli. 221 quadrette al via, con formazioni da Francia, Svizzera e Slovenia.