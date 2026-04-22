Biella, spostamento del mercato: la commissione convocata in piazza Vittorio Veneto

È stata convocata per lunedì 27 aprile 2026 alle ore 17.30 la 5ª Commissione consiliare permanente del Comune di Biella. E l’incontro si terrà non a caso in piazza Vittorio Veneto, lato est (zona edicola), l'area cittadina scelta dall'amministrazione per lo spostamento del mercato, e sarà appunto dedicato a uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: il futuro del mercato cittadino.

La riunione fa seguito a una richiesta formalizzata il 13 marzo scorso da alcuni componenti della Commissione (Paolo Rizzo, Sara Novaretti, Karim El Motarajji, Luigi Apicella e Teresa Barresi) e si concentrerà in particolare sull’ipotesi di spostamento del mercato principale in centro.

All’ordine del giorno figurano infatti la ricognizione dell’area individuata e l’analisi delle problematiche segnalate dagli operatori del settore. Un passaggio ritenuto fondamentale per valutare la fattibilità del progetto e raccogliere elementi utili alle future decisioni dell’amministrazione.

Secondo quanto previsto dal regolamento comunale, non è prevista l’audizione dei soggetti indicati nella richiesta di convocazione.