Biella 4 Racing, Roberto Barbera secondo assoluto nelle “Classiche” al 9° Rally Vigneti Monferrini

La 9° edizione del Rally Vigneti Monferrini porta soddisfazioni ai colori Biella 4 Racing, con Roberto Barbera che coglie una bella seconda posizione assoluta fra le vetture “Classiche” al via.

Alle note di Stefano Fausone sulla Seat Ibiza griffata Meteco Corse, il navigatore B4R porta a casa una prestazione che, tempi alla mano, li avrebbe posizionati all’undicesimo posto delle storiche, o al sessantesimo delle moderne, e che gli avrebbe consentito di lasciarsi alle spalle diverse vetture al via. Non male per il rientro in gara di una vettura rivista ed aggiornata, ma pur sempre di derivazione strettamente di serie.

“È stata una bella gara”, esordisce Roberto Barbera, “che dopo le belle prestazioni dei Regolaristi della scorsa settimana e dei Pandisti in questa, regala un altro trofeo alla nostra Scuderia. È stato un rally molto caldo, un caldo che in quest’annata non eravamo ancora abituati, con strade molto veloci e pulite a cui si inframezzavano curve molto sporche e insidiose, dove era facile sbagliare, specialmente partendo nelle retrovie, come accade per le vetture Classiche. Siamo comunque arrivati, indenni da errori, dando del nostro meglio, divertendoci, ed ottenendo un risultato che ci sodisfa sia di classe che nell’assoluta, con un mezzo un po’ insolito. Dicono chi ben comincia è a metà dell’opera, speriamo che sia così anche per noi! Non posso non ringraziare la Scuderia per il supporto che mi fornisce sempre, specialmente nelle figure di Luca e Famiglia”.