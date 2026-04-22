Biella, interventi allo Stadio Pozzo: nuovo volto alla tribuna scoperta e spazio dedicato alla storia della Biellese

Proseguono a Biella gli interventi di riqualificazione dello Stadio Pozzo Lamarmora. Particolare attenzione è rivolta al rifacimento di una delle due tribune scoperte laterali. I lavori nascono dall’esigenza di risolvere alcune criticità strutturali emerse nel tempo, legate principalmente a fenomeni di infiltrazione e degrado delle gradinate e dei locali sottostanti.

Nel dettaglio, il progetto prevede l’impermeabilizzazione completa delle superfici, il ripristino unita alla finitura delle gradinate e l’installazione di nuovi seggiolini. Il rifacimento delle tribune scoperte si inserisce in una strategia più ampia che punta a garantire maggiori condizioni di sicurezza, migliorare il comfort degli spettatori, adeguare l’impianto alle normative sportive vigenti e valorizzare l’impianto sotto il profilo estetico e funzionale.

L’intervento relativo alla singola tribuna scoperta ha un valore complessivo di circa 300mila euro. Il finanziamento rientra nel piano complessivo già attivato dall’amministrazione comunale e prevede l’utilizzo di risorse derivanti dal mutuo acceso con il Credito Sportivo unito all’impiego di circa 150mila euro di fondi comunali.

Inoltre, il nuovo volto delle tribune si inserisce all’interno di un progetto generale di riqualificazione dello stadio, il cui valore complessivo supera il milione di euro: all’interno del percorso di valorizzazione dell’impianto è prevista anche la realizzazione di uno spazio dedicato alla memoria sportiva cittadina, con la creazione di uno spazio espositivo dedicato alla Biellese Calcio. L’idea è quella di collocare quest’area all’interno dello stadio, non appena gli interventi complessivi saranno terminati. L’obiettivo è di custodire e valorizzare la storia del club e del calcio biellese e creare un punto di riferimento per tifosi, appassionati e scuole.

“Stiamo restituendo alla città un impianto più sicuro, moderno e accogliente, capace di ospitare manifestazioni sportive all’altezza delle aspettative del territorio – sottolinea l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola - Negli ultimi anni lo stadio sta crescendo anche sotto il profilo della qualità degli eventi ospitati, con partite di livello sempre più alto, sia in ambito maschile che femminile. Questo dimostra che gli investimenti stanno andando nella direzione giusta e che Biella può diventare un punto di riferimento sportivo sempre più rilevante. Questo passaggio – fortemente voluto dall’amministrazione – dimostra l’attenzione concreta verso lo sport e verso tutti i cittadini che vivono lo stadio: dalle società sportive ai tifosi. In questa direzione si inserisce anche il progetto dello spazio espositivo dedicato alla Biellese Calcio, che permetterà di custodire e raccontare la storia sportiva cittadina all’interno dello stadio stesso”.