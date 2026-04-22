La “Passione di Sordevolo” presentata a Biella come un ‘Colossal di Teatro Popolare’ FOTO

Biella, 22 aprile 2026 – ‘Turismo’ e ‘Territorio’ sono stati i temi centrali della presentazione della XXIX edizione della “Passione di Sordevolo” che si è tenuta martedì 21 aprile presso Palazzo Gromo Losa. L’evento, avente come scopo quello di presentare lo spettacolo a sindaci, associazioni di categoria, agenzie di viaggio e aziende biellesi, ha approfondito i legami tra turismo e territorio.

A intervenire, il Sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon: “La ‘Passione di Sordevolo’, con la sua storia di oltre due secoli, unisce da sempre tutta la comunità sordevolese. La costruzione dell’Anfiteatro si è rivelata una scelta strategica, ampliando molto gli orizzonti turistici”. Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha sottolineato il valore territoriale dell’iniziativa: “Si tratta di uno spettacolo senza rivali, capace di mostrare un volto accogliente del Biellese e di aprirsi anche al pubblico internazionale. È un patrimonio condiviso che richiede la totale collaborazione dell’intera provincia di Biella”.

Presente anche il Vescovo Roberto Farinella: “L’evento ha un valore artistico e culturale immenso, che genera bellezza e sentimenti profondi, legati a una sentita solidarietà comunitaria. Assistervi significa essere coinvolti in un grande movimento di persone, storia e sentimenti”. Sulla stessa linea anche Michele Colombo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: “La cultura ha un’attrattiva turistica straordinaria che permette al territorio di crescere. La Passione ha per questo una potenzialità senza precedenti”.

L’evento è proseguito con la terza presentazione ufficiale della “Passione di Sordevolo”. Stefano Rubin Pedrazzo, Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, ha confermato l’importanza dell’aspetto sociologico dell’iniziativa: “A Sordevolo circa la metà della popolazione è coinvolta nell’organizzazione della Passione. Il pubblico è sia religioso che laico, a conferma dell’unicità della nostra rappresentazione di Teatro Popolare”. Flaminia Perino, Direttrice dell’Associazione, ha posto invece l’accento sulla promozione turistica: “Siamo consapevoli del ruolo del nostro spettacolo in quest’ambito: per questo cerchiamo di creare attrattiva anche per il territorio, organizzando educational e partecipando a numerose fiere”.

La portata dell’evento ha impressionato il pubblico grazie a numeri concreti: “La scenografia, supportata da 10 km di tubi innocenti e 11.000 giunti, raggiunge i 15 metri di altezza. Per ricoprire l’arena e creare i dislivelli sono necessari circa 500 metri cubi di sabbia. L’impegno dei volontari è di circa 40.000 ore”, spiega Gian Marco Pidello, Responsabile della Commissione Regia.

Tra i relatori anche Luca Broccatelli di Fondazione BIellezza, che ha presentato alcuni dati sul turismo biellese: “Nel periodo post-pandemico il turismo è innegabilmente cresciuto: si registrano aumenti significativi di visite dall’estero, soprattutto in coincidenza della stagione di spettacoli della ‘Passione di Sordevolo’”. Ivan Ramella, Presidente del Consorzio Binove, è invece intervenuto ribadendo il ruolo centrale dell’enogastronomia nel turismo: “È fondamentale creare un legame tra questo aspetto e il territorio: la qualità dei nostri prodotti cresce costantemente e dobbiamo esserne consapevoli, valorizzando ciò che abbiamo da offrire”.

Per maggiori informazioni sulla “Passione di Sordevolo” consultare le Pagine Social o il sito www.passionedisordevolo.com.