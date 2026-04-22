La “Natura in mostra” di Armando Bottelli arriva al Parco Burcina

Il programma culturale dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore “Proteggiamo la natura con la cultura” dedica alla Riserva della Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano diverse iniziative in tutte le sue aree. Questa domenica 26 aprile in provincia di Biella, alle ore 16 presso la Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI), sarà inaugurata la terza parte della mostra fotografica del “fotografo delle emozioni” Armando Bottelli intitolata “Natura in mostra. Il corridoio ecologico del MAB”, un progetto di più di cento scatti totali che percorre un grande corridoio ecologico e ne sottolinea l’importanza per l’ambiente e la biodiversità, assolvendo a quella valenza divulgativa che la fotografia possiede.

La mostra sarà visitabile domenica e festivi, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, fino al 17 maggio.

L’esposizione a Cascina Emilia segue le prime due inaugurazioni, che si sono tenute domenica 12 aprile a Villa Picchetta (Cameri, NO) e domenica 19 aprile al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese (NO).

Armando Bottelli è un fotografo naturalista, con una particolare sensibilità al paesaggio e alla fauna selvatica. È autore di volumi fotografici, collabora con riviste del settore e realizza mostre con enti pubblici mirate alla tutela e alla valorizzazione del nostro territorio.

Il fil rouge che lega le immagini di “Natura in mostra” è un filo liquido, che si identifica con il fluire delle acque dei luoghi protagonisti, da un bacino idrico all’altro, sottolineando come ambienti apparentemente diversi e separati sono, in realtà, parti distinte di un unico insieme, un parco fluviale tra i più grandi del mondo, con un territorio di oltre 332.000 ettari, che unisce Piemonte e Lombardia arrivando fino al confine svizzero.

Il Programma MAB (Man and the Biosphere – Uomo e Biosfera) è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 allo scopo di migliorare a livello globale il rapporto tra uomo e ambiente favorendo strategie di crescita economica in grado di preservare gli elementi di diversità biologica e culturale. Il Programma ha portato al riconoscimento delle Riserve della Biosfera tra cui la Riserva Ticino Val Grande Verbano, al cui interno si trovano i Parchi del Ticino, lombardo e piemontese, il Parco Nazionale della Val Grande e il Parco Campo dei Fiori in qualità di cuore naturalistico.

In collaborazione con la Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, l’EGAP Ticino e Lago Maggiore ha anche inaugurato, domenica 19 aprile a Villa Picchetta, l’esposizione “Equilibrium. La Riserva Ticino Val Grande Verbano, una Bilancia tra Uomo e Natura” di Claudio Ballestracci: la mostra è composta da grandi bilance, con braccia in movimento che portano a confronto esperienze umane e valori naturali e che raccontano le comunità tra Lombardia e Piemonte, tra ambiente e creatività, natura e ingegno umano. Il progetto, realizzato dalla Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, ha l'obiettivo di raccontare un aspetto chiave e fondante delle Riserve della Biosfera: l'equilibrio tra uomo e natura. Non immobilità, ma tensione regolata tra forze ed esperienze, bellezza della natura e tensione creativa dell’uomo.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito internet www.parcoticinolagomaggiore.it e i profili social (Facebook, Instagram, Tiktok) dell’Ente.

Info: www.parcoticinolagomaggiore.it - promozione@parcoticinolagomaggiore.it