Luca Stecchi premiato al “Premio Letterario Internazionale Omaggio a Pasolini”

In un clima di grande partecipazione e attenzione mediatica, si è svolta la cerimonia del Premio Letterario Internazionale “Omaggio a Pasolini” – Eccellenza alla Carriera, che ha visto protagonista Luca Stecchi, insignito del prestigioso riconoscimento per il suo contributo al panorama culturale contemporaneo.

L’evento si è distinto non solo per il suo valore culturale, ma anche per l’ampia presenza di pubblico qualificato: numerosi giornalisti erano presenti in sala e la cerimonia è stata seguita in presenza dalla televisione nazionale rumena, a testimonianza della risonanza internazionale dell’iniziativa.

La motivazione del conferimento, redatta dal critico letterario Mauro Montacchiesi, sottolinea con chiarezza il profilo dell’autore:

«Nello scenario della cultura contemporanea, Luca Stecchi si distingue per un percorso contraddistinto da una partecipazione attiva alla vita intellettuale e da una profonda sensibilità umana. Nell’ambito della comunicazione intellettuale e letteraria, l’autore testimonia un’autentica consacrazione alla divulgazione del valore della riflessione critica verbale.

Luca Stecchi apporta un contributo decisamente rilevante nel preservare e mantenere dinamico il rapporto tra società, pensiero e scrittura. Attraverso la sua costante dedizione, la cultura assume pienamente il carattere di spazio d’incontro e di confronto, capace di alimentare nuove prospettive di lettura e interpretazione della realtà contemporanea». Un riconoscimento che, come evidenziato nella stessa motivazione, intende rendere omaggio «alla sua presenza attenta e al contributo offerto alla vitalità del panorama culturale».

Nel corso della cerimonia, Stecchi ha preso la parola per esprimere la propria gratitudine, rivolgendo un sentito ringraziamento all’intera giuria e a tutte le autorità coinvolte nell’organizzazione del premio. «Accolgo questo riconoscimento con rispetto e senso di responsabilità», ha dichiarato, «portando con me l’insegnamento di Pasolini come guida e fonte di ispirazione per il futuro». Particolarmente apprezzato è stato anche il suo intervento dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini. In un discorso articolato e denso di riflessioni, Stecchi ha posto l’accento sulla forza della voce pasoliniana, definendola «autentica e coraggiosa, capace di far emergere sempre la verità, anche quando scomoda».

A rendere ancora più suggestivo il momento, anche una significativa nota di colore: il tavolo al quale Stecchi era seduto durante la cerimonia è lo stesso che, anni prima, aveva ospitato una cena di Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, aggiungendo così un ulteriore valore simbolico e storico all’evento.

Il premio si conferma così come un’importante occasione di valorizzazione culturale, nel segno dell’eredità intellettuale e artistica di Pasolini, e come punto di incontro tra studiosi, autori e operatori del mondo della cultura.

A guidare l’organizzazione dell’iniziativa, la presidente del premio Marina Pratici,(già candidata al Premio Nobel per la Letteratura, Cavaliere della Repubblica, critico letterario, saggista e poeta), affiancata dal presidente di giuria Patrice Avella, dai presidenti onorari Alessandra Borgia Bravi e Marco Attilio Salvatore e da una giuria composta da Rossella Lisoni, Gordiano Lupi, Mauro Montacchiesi e Francesco Sirleto.

La direzione di segreteria è stata curata dalla dott.ssa Gaia Greco, mentre il comitato organizzativo ha visto impegnati Elisabetta Agresti, Alessandra Casciari e Dargys Ciberio.

Un evento che, ancora una volta, ha saputo unire riflessione, impegno e partecipazione, nel nome di una delle figure più incisive del Novecento italiano.