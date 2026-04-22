Vigliano Biellese, al via le iscrizioni per il 5° corso per aspiranti soccorritori

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al quinto corso per aspiranti soccorritori. L’iniziativa è organizzata dalla sezione di Cossato ODV di S.O.G.IT – Croce di San Giovanni “I Giovanniti” e si terrà nella sede di Vigliano Biellese, in via Quintino Sella 16. Le date sono ancora in via di definizione.

Il corso è rivolto a chi desidera intraprendere un percorso formativo per diventare soccorritore sanitario ed effettuare assistenza in ambulanza. Si tratta di un’occasione per mettersi a supporto della comunità, coinvolgendo nuove persone desiderose di fare la differenza.

“La Sezione di Cossato è ormai attiva sul territorio da circa 6 anni. Effettuiamo servizi di 118, ma anche di assistenza a manifestazioni sportive, trasferimenti ospedalieri e trasporti per visite, ricoveri e dimissioni. Con questo corso vogliamo formare nuovi volontari, pronti a fare esperienza in questo ambito”, spiega la presidente di sezione Maria Grazia Anteghini.

Per iscriversi al corso e per ricevere ulteriori informazioni:

- Cell. 333 3206572 / 329 2743558;

- E-mail: sogitcossato@libero.it.