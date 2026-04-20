Tollegno firma per un nuovo Spazio di Comunità

Nei giorni scorsi, nella cornice di Palazzo Ferrero a Biella, 𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗟𝗲𝗹𝗲 𝗚𝗵𝗶𝘀𝗶𝗼 𝗵𝗮 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore regionale Gian Luca Vignale, l’accordo territoriale del 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗼𝗺𝗼𝗴𝗲𝗻𝗲𝗲.

Per Tollegno questo passaggio si traduce in un progetto concreto e già ben definito: la realizzazione dell’“𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ – 𝗽𝗼𝗹𝗼 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲”, che troverà spazio nell’edificio delle ex scuole medie, oggetto di riqualificazione.

Un luogo aperto, accessibile e pensato per tutti: con la ricollocazione della Biblioteca civica come porta d’ingresso spazi di incontro e socialità informale, attività culturali, laboratori ed eventi aree studio e co-working per giovani e studenti.

L’obiettivo è chiaro: superare la frammentazione degli spazi e delle iniziative, creando un punto di riferimento stabile per Tollegno, capace di generare relazioni, partecipazione e nuova vitalità per il territorio.

Un progetto che guarda in particolare a giovani, famiglie e anziani, per contrastare isolamento e spopolamento e rafforzare il senso di comunità, offrendo opportunità culturali e di aggregazione direttamente sul territorio.

Non solo un intervento edilizio, ma una vera infrastruttura sociale di prossimità, pensata per essere vissuta ogni giorno e crescere nel tempo grazie al contributo della comunità e del volontariato.

Tollegno c’è, con un progetto concreto, condiviso e orientato al futuro.

ULTIME NOTIZIE!

Allo stesso progetto del Comune di Tollegno, anche la Fondazione CRB ha confermato, proprio in questi giorni, l’assegnazione di 15mila euro di contributo, erogati nell’ambito del bando “+ 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶”. Una notizia che ci rende felici e che conferma l’interesse per il progetto “Officina di comunità”.