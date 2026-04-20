Storie di Piazza, i prossimi appuntamenti FOTO

Una settimana intensa e ricca di appuntamenti per Storie di Piazza APS, con spettacoli pensati per tutte le età e per tutti i gusti.

Si apre con la rassegna dedicata ai giovani: a Biella, all’Opificiodellarte, torna in scena “Ruggine, un grido generazionale”. Da mercoledì 22 a venerdì 24 aprile lo spettacolo dei nostri giovani professionisti coinvolgerà circa 600 studenti delle scuole superiori in sei repliche mattutine. È prevista anche una replica aperta al pubblico venerdì 24 aprile alle ore 21. Ingresso 10 euro

Il giorno successivo, 25 aprile alle ore 21, l’appuntamento si sposta a Gaglianico, presso l’Auditorium, con una replica straordinaria de “Il Gazzettino della Rovella”. Dopo il debutto di successo a Bioglio lo scorso 11 aprile, lo spettacolo torna in scena grazie all’impegno dei volontari dell’associazione, con una serata a offerta libera finalizzata alla raccolta fondi a favore di AIDO.

A chiudere la settimana, domenica 26 aprile alle ore 17, sempre all’Auditorium di Gaglianico, debutta “Rumors” di Neil Simon, per la rassegna Storie Off Young. Lo spettacolo, diretto da Luisa Trompetto, vede protagonisti i giovanissimi attori di Casa Bit di Torino, realtà con cui Storie di Piazza collabora attivamente da anni. ingresso 5 euro.

“Ruggine”, ispirato a Romeo e Giulietta, è uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da giovani diplomati dell’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, guidati da Davide Ingannamorte. Vincitore di tre premi al Roma Comic Off (Miglior testo, Miglior regia e Miglior spettacolo drammatico), ha ottenuto anche il Premio Petrolini, che ha portato la compagnia a esibirsi a Roma con quattro repliche. In scena Pasquale Martinazzo, Sara Proietti, Irene Macuz, Claudio Fagiani e Davide Ingannamorte. Lo spettacolo racconta i sogni, le fragilità e le ferite delle nuove generazioni, mettendo al centro il tema delle “guerre” interiori e delle divisioni ereditate, una “ruggine” che segna relazioni e identità.

“Il Gazzettino della Rovella”, fortemente voluto dalla presidente Veronica Morellini, nasce dalla rielaborazione di una raccolta di giornalini scritti tra il 1964 e il 1972 dalle degenti del sanatorio di Bioglio. Il progetto, curato da Veronica Morellini e Oriana Minnicino, restituisce al pubblico un prezioso documento umano e sociale, dando voce a racconti, poesie, riflessioni e frammenti di vita quotidiana. La messa in scena valorizza il ruolo della scrittura e della creatività come strumenti di condivisione e sostegno nei luoghi di cura. Lo spettacolo è arricchito dalla musica dal vivo di Lavinia Pizzo, con costumi di Veronica Morellini, scenografie di Sole e il supporto tecnico di Simone Giobellina e Franco Marassi.

“Rumors”, celebre commedia di Neil Simon, è portata in scena in versione adattata da Luisa Trompetto con gli allievi del corso di recitazione di Casa Bit: nove giovani tra i 14 e i 19 anni che affrontano una brillante farsa costruita su equivoci, bugie e colpi di scena. La storia segue un gruppo di amici riuniti per celebrare un anniversario, ma l’imprevisto iniziale — il padrone di casa ferito e la moglie scomparsa — scatena una spirale di malintesi e situazioni comiche. Sotto la leggerezza della comicità emergono riflessioni sulle relazioni umane e sul potere del pettegolezzo.