Il coro La Campagnola a Cossato alla presentazione di "Solo per una camicia" FOTO

Nella serata di sabato 18 aprile, a Cossato, presso il Teatro Comunale in piazza Tempia, è avvenuta la presentazione del libro Solo per una camicia, edito dall’Università Popolare Biellese ed il cui autore è il direttore del coro, Simone Capietto, nonché compositore di molti brani eseguiti dallo stesso.

L’incontro con l’autore si è svolto sotto forma di intervista, a cura di don Fulvio Dettoma, parroco di Cossato che, per il fatto di conoscerlo da lunga data, è riuscito nell’intento di rendere note a tutti i presenti le ragioni profonde che lo hanno spinto a scrivere e a rievocare tante figure passate e presenti nella storia del Coro.

Il pubblico ha potuto così rendersi conto del vero significato di appartenenza ad un coro e dei profondi legami che uniscono i suoi membri e del valore della camicia, che rimane anche oltre il periodo di effettiva partecipazione alla attività del gruppo e che era testimoniato dalla presenza in sala di vecchi appartenenti alla associazione ma con indosso ancora la divisa.

Con molta arguzia poi l’intervistatore ha portato il discorso sulle differenze tra uniforme e divisa, sul diverso ruolo del direttore e del maestro di un coro e sulle difficoltà di far coesistere caratteri diversi e diversi modi di cantare (non a torto quindi don Fulvio è stato, con molta sana ed apprezzata ironia, chiamato con l’epiteto di don Pippo Baudo!!!).

Gli interventi infine del rappresentante dell’Università Popolare Biellese, dei Sindaci di Cossato e Mottalciata e dell’assessore di Cossato Zinno, hanno rimarcato la peculiarità del coro La Campagnola che, oltre a conservare la tradizione dei canti in dialetto, possiede un proprio esclusivo repertorio che deriva dalle composizioni musicali dei propri direttori/maestri Angelo Rondon, Denis Piantino e, naturalmente, Simone Capietto.

La esecuzione canora di diversi brani dal parte del Coro La Campagnola ha poi fatto da sfondo e complemento alla serata che, come tradizione vuole, si è poi conclusa con quello che in gergo rugbistico si chiama terzo tempo (e qui invece bufera) presso i locali dell’oratorio di Cossato con taglio della torta in omaggio all’autore/maestro.

Non resta pertanto che ricordare gli appuntamenti previsti successivamente per la presentazione del libro che saranno i seguenti:

2° appuntamento sabato 20 giugno a Biella (la sede è ancora in fase di definizione)

3° appuntamento a Bioglio, in autunno, sabato 24 ottobre