Trasferta in Toscana per il Coro Noi Cantando di Cossato FOTO

Il weekend appena trascorso ha visto il Coro Noi Cantando Città di Cossato in trasferta nella splendida Toscana, ospite di due gruppi locali con i quali si è esibito in concerto: sabato 18 con Alma Pisarum Choir, presso la Pieve di Calci e domenica 19, nella Chiesa del SS. Crocifisso di Pontedera, con St. Jacob’s Choir che nel mese di marzo 2025 era stato ospite sul palco del teatro cossatese in occasione del concerto “Armonie di pace”.

Sono stati due giorni all’insegna dell’amicizia e della condivisione, corredati da momenti di esperienza culturale, aspetti di non scarsa importanza che contribuiscono a creare legami fra realtà accomunate da una stessa passione e che permettono di fare conoscere i territori di appartenenza. Sono state infatti offerte due visite guidate alle città di Pisa e Lucca, luoghi di cui i coristi hanno potuto apprezzare la bellezza e la storia.