“Non si vede bene che col cuore”: grande partecipazione a Biella per il viaggio nel Piccolo Principe FOTO

La giornata si è aperta con lo spettacolo del mattino, dedicato alle scuole superiori del territorio, che ha registrato il tutto esaurito: centinaia di ragazzi provenienti da diversi istituti biellesi hanno gremito la sala, partecipando con attenzione e coinvolgimento a un’esperienza intensa e significativa. Buona e calorosa anche la partecipazione del pubblico serale, che ha confermato l’interesse e l’apprezzamento per un progetto capace di parlare a tutte le età.

Lo spettacolo, ispirato al capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, ha proposto un percorso artistico che ha unito narrazione, musica dal vivo, danza e immagini, offrendo una rilettura profonda e attuale del celebre racconto. Al centro, i valori universali che attraversano l’opera: l’affettività, la cura delle relazioni, l’amicizia, l’inclusività, l’amore per il creato e la solidarietà, messaggi che sono arrivati con forza ai tanti giovani presenti.

Fondamentale il contributo della voce narrante di Cristina Colonna, che ha guidato il pubblico lungo le tappe più significative del viaggio del Piccolo Principe. Accanto a lei, gli interventi di Gianmarco Macchieraldo, Enrico Martinelli e Massimo Negro, autore anche del copione e regista dello spettacolo.

Di grande impatto la componente musicale, con brani originali firmati da Mauro Mazzia ed eseguiti dal vivo da una numerosa band composta da Rosario Giordano (sax), Riccardo Giusti (batteria), Gianpaolo Guercio (fisarmonica e tastiere) Maurizio Mercandino (voce), Mauro Mazzia, Guido Nonne e Marco Thiebat (chitarre), Vittorio Mazzia (basso), Luca Motto (seconda voce e percussioni). Gli arrangiamenti sono stati curati da Marco Thiebat.

A completare la dimensione artistica dello spettacolo, le coreografie di Sofia Salà e Sara Rossini, della scuola di danza l’Arabesque, che con i loro balli hanno contribuito a rendere ancora più suggestiva e coinvolgente la narrazione.

Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con il patrocinio della Città di Biella, a conferma dell’importanza culturale e sociale dell’iniziativa.

Determinante anche il lavoro di Ágape – Associazione artistica di volontariato ODV, che attraverso l’impegno dei suoi soci volontari ha curato l’organizzazione dell’evento, rendendo possibile una proposta capace di unire qualità artistica e attenzione ai valori educativi.

Uno spettacolo che ha saputo emozionare e far riflettere, ricordando a tutti – giovani e adulti – una verità semplice e profonda: per vedere davvero, bisogna imparare a guardare con il cuore.